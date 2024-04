Der Wahlzettel in Dettensee ist leer

1 Im Gemeindewahlausschuss liest Christine Klemm die falschen Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl 2019 vor. Foto: Juergen Lueck

Es gibt hier keine Liste für die Ortschaftsrats-Wahl. Wähler können einfach Namen draufschreiben. Was jetzt ebenfalls bekannt wird: Die AfD hat 13 Kandidaten für den Gemeinderat aufgestellt. Unterdessen gab es im Rathaus am Anfang eine Panne.









Link kopiert



Das ist schon ungewöhnlich: Alle Ortsteile von Horb haben Kandidaten für die Ortschaftsratswahl am 9. Juni – nur Dettensee nicht. So werden die Wähler einen leeren Stimmzettel bekommen. Jeder Name, der draufgeschrieben wird, zählt.