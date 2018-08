Königsfeld Neue Pumpen gefragt

Trotzdem müsse man für die nächsten fünf bis zehn Jahre erörtern, welcher Modernisierungsbedarf bei den Anlagen bestehe. Das betreffe zum Beispiel die Frage nach einer Erneuerung des alten Hochbehälters in Erdmannsweiler oder der Ausbaus eines der zentralen Hochbehälter. Das solle im Rahmen eines Strukturgutachtens geklärt werden. Dazu gebe es eine 50-Prozent-Förderung.

Kontinuierlich setze die Gemeinde ein Pumpenersetzungsprogramm um. Die Pumpen seien früher in der Regel überdimensioniert gewesen, so Link. Geplant sei die Erneuerung der Druckerhöhungsanlage im Pump­werk "Brogen" in Buchenberg mit einem Investitionsvolumen von 32 000 Euro.

Ebenfalls mit dem Klimawandel in Verbindung steht das Thema Oberflächenwasser. Vor zwei Jahren gab es Überschwemmungen in Erdmannsweiler, in diesem Jahr schon zwei Mal in Neuhausen. Zum Jahresbeginn erfolgte eine Untersuchung zum Starkregen-Risikomanagement in allen Ortsteilen und der Gesamtgemeinde mit einem Auftragsvolumen von 76 000 Euro und Zuschüssen von 54 000 Euro. Die Untersuchung soll gesicherte Erkenntnisse zu erforderlichen Schutzmaßnahmen gegen zunehmende Starkregenereignisse bringen. Er hoffe, dass die Gemeinde schon für 2019 Planungen für Neuhausen aus dem Konzept herausziehen kann, erklärte der Bürgermeister.