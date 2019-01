Königsfeld Mit 19 Jahren schon Orchester-Chefin

"Als Dirigentin stehe ich vorne, lausche den Klängen und habe die komplette Leitung. Es ist ein schönes Gefühl", gibt sie zu. Sie meint, dabei geht es ums Vertrauen. "Ich habe kaum Erfahrung, aber die sammelt man mit der Zeit. Und ich finde, je früher man anfängt, desto besser", sagt Dold.

Dabei ist sie sich ihrer Verantwortung bewusst, wenn sie vorne vor dem Orchester steht: "Da muss nur eine Dirigiertechnik nicht stimmen, und schon bringt man das Ganze durcheinander." Deshalb gibt sie sich Mühe – bei der Vorbereitung und in den Proben.

Als junge Dirigentin hat sie einen guten Draht zu ihren Musikern – die jüngsten in der Spielgemeinschaft sind gerade mal zehn Jahre alt. "Natürlich sind manche schüchtern und zurückhaltend. Ich sage dann immer wieder, dass es nur eine Probe ist und man keine Angst vor Fehlern haben soll", betont sie.

Was sie ihren Musikern auf jeden Fall vermitteln will, ist, dass jedes Stück eine andere Dynamik, eine andere Atmosphäre ausstrahlt. "Gemeinsam versuchen wir, uns in die Stücke hineinzuversetzen. Ich hätte es nicht geglaubt, aber es ist irre, was dabei rauskommt", schwärmt die Dirigentin.

Trotzdem dürfe man nie vergessen, dass das Musizieren im Verein nur ein Hobby ist und Spaß machen muss, räumt Dold ein. "Der Humor ist wichtig", sagt sie. "Wenn man gezwungen wird, dann bringt es gar nichts." Für die Zusammenarbeit in der Kapelle wünscht sie sich, dass die Musiker auch ihre eigenen Ideen einbringen. "Dann haben wir am Ende eine gut gemischte Stückauswahl und verschiedene Musikrichtungen", erklärt sie.

Die Kameradschaft spielt im Verein eine sehr große Rolle

Besonders spannend findet die Dirigentin zu sehen, welche Fortschritte ihre Zöglinge machen. "Ich habe ja auch selbst im Jugendorchester gespielt, und da war mir das überhaupt nicht so bewusst", erinnert sie sich.

Parallel zu ihrer Tätigkeit als Dirigentin spielt Dold Klarinette im Hauptorchester des Vereins und bereitet sich intensiv auf die Prüfungen zum goldenen Leistungsabzeichen vor.

Ob in der Jugendkapelle oder im Hauptorchester, das Miteinander und die Kameradschaft stehen für sie absolut im Vordergrund. "Wir sind eine tolle Mannschaft, wir unterstützen uns gegenseitig. Das ist viel wert", hebt sie hervor. Das Gefühl, dazuzugehören, sei bei gemeinsamen Unternehmungen und beim Musizieren wichtig. Denn: "Man macht Musik schließlich gemeinsam und nicht für sich selbst."

Für die junge Dirigentin ist Musik ein guter Ausgleich zur Arbeit und zum Alltag. "Wenn ich in die Probe komme, kann ich rundum alles vergessen", sagt sie.