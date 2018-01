Königsfeld Gute Ideen für den Verkauf gefragt

Sie wird auch weiterhin für den Laden die Bestellungen für die Lebensmittel erledigen. Das ist gut, dass sie mit ihrer Kraft und ihrer Erfahrung weiterhin dem Laden verbunden bleibt. Im Namen des Vorstandes dankte Renate Siebörger und überreichte ihr für die langjährige Tätigkeit einen Blumenstrauß als Symbol des Dankes.

Neu in den Vorstand wurde Gerda Pfeffinger gewählt. Sie ist, seit sie wieder in Königsfeld wohnt, sofort in den Verkauf für den Laden eingestiegen und war jetzt bereit, auch im Vorstand des Vereins mitzuarbeiten. So besteht der Vorstand jetzt wieder aus drei Mitgliedern, weiter dabei sind Gabriele Glimmann und Dietrich Siebörger.

Im Rückblick auf das vergangene Jahr stand das Jubiläum, das der Laden feiern konnte, im Vordergrund. Im November wurde dieses 30-jährige Bestehen gefeiert, es gab eine Ausstellung von Webbildern aus Ägypten. Und diese Ausstellung und das Jubiläum war allen Mitgliedern als schönes Ereignis noch vor Augen und der Verein ist sehr froh, dass die Königsfelder so interessiert waren und auch Webteppiche gekauft haben. Und es gingen dabei genügend Spenden ein, so dass alle Unkosten für das Jubiläum ausgeglichen waren.