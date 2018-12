Königsfeld Änderungen beim Wirtschaftsplan

Bürgermeister Fritz Link rügte die spät erfolgte Anmeldung der Änderungen. Man hätte sich eine intensivere Beratung und Information erwartet. Geschäftsführer Michael Dold begründete die Verzögerung mit der durch den trockenen Sommer entstandenen Mehrarbeit. So sei es kaum möglich gewesen, die Themen vernünftig zu beraten.

Insgesamt beliefen sich die Mehrkosten auf 169 000 Euro. Ein wesentlicher Faktor sei der 2019 beabsichtigte Umzug in die neuen Betriebsräume in der Bahnhofstraße in St. Georgen. Hier gebe es einen Einmalbetrag von 40 000 Euro sowie Kosten von 34 000 Euro, verursacht durch eine größere Ladenfläche. Die seien nötig für Drittgeschäfte und Behälterbau.

Erhebliche Steigerungen bei den Lohnkosten