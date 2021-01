Die Corona-Pandemie bringt Künstler und Veranstalter an ihre finanziellen Grenzen und das Königliche Kurtheater in Bad Wildbad bleibt da ebenfalls nicht verschont. Zudem steht eine teure Renovierung an. Der Lions Club Bad Wildbad unterstützt den Förderverein Königliches Kur­theater mit einer Spende.