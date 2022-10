Susanna-Legende: Ausstellung in Köln

6 Versuchte Vergewaltigung? Auch Hendrick Goltzius kostete das Susanna-Motiv 1607 voyeuristisch aus. Foto: Musée de la Chatreuse, Douai/Béatrice Hatala

Kein Motiv wurde so oft gemalt und verfilmt wie Susanna, die von zwei alten Männern bedrängt wird. Eine kluge Ausstellung im Kölner Wallraf-Richartz-Museum verrät auch, warum es heute so viele MeToo-Fälle gibt.















Sie hat sich standhaft geweigert. Als sich zwei lüsterne alte Richter über Susanna hermachen wollen, wehrt sie sich. Das wird ihr zum Verhängnis. Die Männer zeigen sie an wegen angeblichen Ehebruchs – und Susanna wird zum Tode verurteilt. Auch wenn die Wahrheit in der biblischen Geschichte letztlich ans Licht kommt und es die Alten sind, die hingerichtet werden, so bleibt Susanna doch auf ewig ein Opfer, dessen nackter Körper von Milliarden Voyeuren beglotzt und begafft wurde. Denn das moralische Lehrstück der „Susanna im Bade“ ist zu einem der beliebtesten Pornos der Kunstgeschichte geworden.