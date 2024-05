1 Festnahme in Köln Foto: dpa/Henning Kaiser

Mehr als zwölf Stunden suchen Einsatzkräfte in Köln nach einer vermissten Dreijährigen. Am Samstagmorgen entdecken Polizisten das Mädchen in einer Wohnung. Ein 70-Jähriger wird festgenommen.









Link kopiert



Mehr als zwölf Stunden nach ihrem Verschwinden haben Polizisten eine vermisste Dreijährige am Samstagmorgen in einer Kölner Wohnung ausfindig gemacht und einen 70-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Mann solle vernommen werden, seine Wohnung werde kriminaltechnisch untersucht, erklärte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen könnte sich das Kind seit Freitagabend mit dem 70-Jährigen in der Wohnung aufgehalten haben. Ein familiäres Verhältnis gebe es nach ersten Ermittlungen nicht, sagte ein Sprecher.