Auf das kleine Jubiläum „Zehn Jahre Tanz in den Mai“ müssen die Partygänger in Albstadt Corona-bedingt noch warten. Die Chance, in zwölf Lokalen den Wonnemonat bei vielseitigem Musikprogramm zu begrüßen, ließen sie sich aber nicht entgehen.

Das Wetter hätte besser nicht sein können, um tanzend in den Mai zu starten. Das haben Hunderte von Musikfreunden am Sonntagabend – ideal: zwischen dem Samstag und dem Maifeiertag am Montag – in der Innenstadt von Ebingen getan.

In zwölf Lokalen war die Auswahl an Musikrichtungen breit wie immer. Am vollsten war es – einmal mehr – im Wirtshaus „Zum Trödler“. Dort standen die Partygänger Mann an Frau, um der Musik von „Sebbi’s Heart“ zu lauschen. Aber auch im „El Castillo“ – „Mulato & Band“ gehören dort schon zum Inventar – drohte die Tanzfläche zu bersten.

„Sebbi’s Heart“ im Trödler Foto: Eyrich

Nicht anders in den kleineren Lokalen: Kelly Parkhurst und die Stammgäste im „Valentino“ – das ist eine alte Liebe. Seine Country-Songs kommen beim Publikum einfach an. Nebenan im „Carlos“ sorgten „Ihab & Band“ für ein volles Haus, und im „Bierstadl“ lauschten zahlreiche Partygänger den „Raising Crowns“, die handgemachte Rockmusik für die Harten im Garten servierten. Jogi Woodstock hatte im kleinsten Lokal der Kneipennacht, dem „Kleinen Treff da Filippo“ leichtes Spiel, die Kneipe zu füllen. Zum Glück für seine Fans war die Nachtluft draußen mild.

Kuschelig und fröhlich – starke Röhre und starke Band

Fröhliche Runden hatten sich im Kunst-Werk-Haus versammelt, wo „Skinny Phil & The Fat Chicks“ zu viert die kleine Bühne rockten – gerade so laut, dass auch noch gute Gespräche möglich waren. Richtig aufgedreht hat dagegen „Leeza“ mit ihrer starken Röhre und ihrer nicht minder starken Band im „Brauhaus Zollernalb“, ebenfalls vor voll besetzten Tisch- und einer vollen Tanzfläche.

Rockröhre Leeza im Brauhaus Foto: Eyrich

Diese füllte nebenan im „Gleis 4“ die Band „P.O.P. – Passion for Party“, und wurde ihrem Namen mehr als gerecht: Gute-Laune-Hits und eine große Tanzfläche – da wirbelten manche wie die Hurricanes in der Karibik.

Im „Gleis4“ ging die Post ab. Foto: Eyrich

Einen starken Auftritt legte „Sheila Priego“ im „Leos“ hin und zauberte karibisches Flair in die Nacht. Italien und seiner Musik huldigte Angelo Quattrocchi im „Café Da Enzo“, was alle freute, die als Paar in den Mai tanzen und dabei ein gutes Glas Wein genießen wollten. Wer essen wollte, ohne dabei auf Musik zu verzichten, konnte sich im McDonalds von einem DJ beschallen lassen – und dann wieder durchstarten.

Gute Laune im Leos... Foto: Eyrich

„Eigentlich hätten wir längst das zehnte Jubiläum feiern können, wäre uns Corona nicht dazwischen gekommen“, bedauerte Martin Braun von BeSave, der zusammen mit Johann Schwab von „Event Dudes“ unterwegs war, um überall nach dem Rechten zu sehen. 2012 waren die Albstädter zum ersten Mal in den Mai getanzt, und das Ereignis hatte sich schnell etabliert. Dass beim Tanz in den Mai „traditionell etwas weniger los ist als in der Halloween-Kneipennacht am 31. Oktober“ – das kennen die Veranstalter schon. Dafür sei die jüngste Halloween-Kneipennacht besonders gut besucht gewesen – kein Wunder nach der langen Corona-Zwangspause. Und aufgeschoben ist schließlich nicht aufgehoben: Das kleine Jubiläum kommt schon noch.