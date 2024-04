Große Aufregung gab es um das Medizinkonzept 2030 – nicht zuletzt, weil es Umbauten am entstehenden Gesundheitscampus in Calw erfordert. Dass dabei aber keineswegs fast fertige Abteilungen herausgerissen werden, zeigt eine Baustellen-Führung. Und: Weitere Investitionen in den Standort sind in Planung.