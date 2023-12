Klinik-Debatte Kreis Calw: Darf Beschluss zum Medizinkonzept gar nicht fallen?

1 Das Medizinkonzept 2030 wird unter anderem beinhalten, was künftig im Calwer Gesundheitscampus zu finden ist. Doch sollte das jetzt entschieden werden? Hier gehen die Meinungen auseinander. Foto: Thomas Fritsch

Calws Oberbürgermeister Florian Kling und Bernd Neufang, Vorsitzender der Bürgerinitiative, bemängeln im Vorfeld der entscheidenden Kreistags-Sitzung zur Zukunft der Kliniken, das gesamte Vorgehen sei nicht transparent genug gewesen. Und: Der Zeitdruck führe zu einer gefährlichen „Hals-über-Kopf-Politik“.









Seit es im Sommer dieses Jahres vorgestellt wurde, wird um das Medizinkonzept 2030 diskutiert, gekämpft, gerungen. Nun soll es am kommenden Montag, 18. Dezember, ab 15 Uhr in der Mehrzweckhalle in Wildberg-Schönbronn beschlossen werden. Und nicht nur das: Auch die Fusion des Klinikverbunds steht auf der Tagesordnung.