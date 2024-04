1 Daumen hoch: Martin Herrenknecht (links) ist überzeugt, dass Manuel Hagel einen guten Ministerpräsidenten abgäbe. Foto: Herrenknecht AG

Der Landes- und Fraktionsvorsitzende der CDU Baden-Württemberg war zu Gast in der Herrenknecht-Academy in Allmannsweier. Als designierter Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026 bekommt er vom Schwanauer Unternehmer den Rücken gestärkt.









Seit sechs Jahren gibt der Schwanauer Unternehmer Martin Herrenknecht ausgewählten Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft über sein Herrenknecht-Forum die Möglichkeit, zu Wort zu kommen. Am Mittwochabend begrüßte Herrenknecht den Landes- und Fraktionsvorsitzender der CDU Baden-Württemberg, Manuel Hagel, in seiner Academy in Allmannsweier. „Er kann zuhören, ist nicht scheu und ich bin der Überzeugung, mit Manuel Hagel werden wir eine vernünftige Richtung einschlagen“, kündigte Herrenknecht den jungen Landespolitiker an. Hagel sei ein Macher, einer der die Dinge angehe – und Herausforderungen für das Land gebe es mittlerweile genug. „Wir brauchen dringend eine Wende“, andernfalls sei „Made in Germany“ bald Geschichte, ist sich Herrenknecht sicher.