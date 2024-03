Kitchen Impossible – wer hat gewonnen?: Mälzer gegen den Hexer

1 Stefan Wiesner (li.) tritt gegen Tim Mälzer an – es sind vor allem Feuerproben. Foto: RTL / Hendrik Lüders

Er extrahiert Geschmack aus Steinen, kocht rostige Nägel und spricht mit seinen Händen. Stefan Wiesner ist ein Kauz unter den Köchen. In der Schweiz wird er auch der „Hexer“ genannt. In der neuen Folge „Kitchen Impossible“ tritt er in Südafrika und Irland gegen Tim Mälzer an, der wieder mal in Hochform ist. So war die dritte Folge „Kitchen Impossible“ der neunten Staffel bei Vox.









Wenn er mitmacht, dann soll es etwas mit offenem Feuer zu tun haben, weil er in seinem Restaurant alles auf Feuer kocht. Also: keine Induktion und elektrischen Herde. Aber an Gas hat er eben nicht gedacht. In der jüngsten Folge von „Kitchen Impossible“, die am Sonntag, 10. März, auf Vox ausgestrahlt wurde, tritt Tim Mälzer gegen Stefan Wiesner an. Ein Kauz unter den Köchen: In seiner Schweizer Heimat in den Bergen wird er auch der „Hexer“ genannt, weil er eine „alchemistische Naturküche“ macht und mit seinen Händen spricht.