Kitas im Kreis Freudenstadt Corona-Notbetreuung stößt bald an ihre Grenzen

Deutlicher Anstieg im Edith-Stein-Kiga: von 16 zu 42 betreuten Kindern

Waren es zum Beispiel im Edith-Stein-Kindergarten auf dem Hohenberg am 7. Januar noch 16 betreute Kinder, so sind es jetzt bereits 42. "Wobei man sagen muss, dass es sich hier um eine der größten Einrichtungen von uns handelt. Normalerweise sind es 143 Kinder."

Dennoch: Immer mehr Eltern geben ihre Kinder in die Notbetreuung. Wie zum Beispiel auch in Eutingen-Weitingen. Dort waren es am 7. Januar noch drei Kinder. Jetzt sind es bereits 20. "Im Edith-Stein-Kindergarten stoßen wir nun an unsere Grenzen", berichtet Würth. Auch in anderen Kindergärten wäre ein Normalbetrieb aktuell nicht zu verkraften, denn nicht alle Erzieherinnen können derzeit arbeiten, weil sie selbst zu einer Risikogruppe gehören. "Noch ist die Notbetreuung aber gut umsetzbar", sagt der Geschäftsführer des Zweckverbands. Bemerkenswert: Laut Würth sind vor allem in den Einrichtungen, die in der Nähe der Autobahn liegen, mehr Kinder. "Daran sieht man, dass einige Eltern im Raum Böblingen oder Stuttgart arbeiten."

Voraussetzungen werden erfüllt

Macht Würth den Eltern einen Vorwurf? "Nein. Die Eltern mussten im vergangenen Jahr schon einiges ertragen. Wir haben keine Hinweise aus den Kindergärten, dass jemand hier keine Berechtigung hätte, sein Kind in die Notbetreuung zu geben." Die Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, sind nicht mehr so streng wie im ersten Lockdown, als beide Elternteile systemrelevant sein mussten.

Allerdings fordert der Zweckverband (genauso wie die Stadt Horb und auch der Tageselternverein) ein Dokument, in dem der Arbeitgeber bescheinigt, dass der Arbeitnehmer unabkömmlich ist oder auch im Homeoffice nicht in der Lage ist, sein Kind zu betreuen. Würths Zwischenfazit: "Wir haben den Eindruck, dass die Eltern den Aufruf, das Kind möglichst daheim zu lassen, sehr ernst genommen haben. Wir haben mit einem viel höherem Ansturm gerechnet.

67 von 372 Plätzen werden in städtischen Kindergärten in Anspruch genommen

Würth sieht seine Organisation übrigens gut aufgestellt in der aktuellen Krise: "Der Zweckverband hat sich in der Pandemie bewährt." So habe man auch Ausfälle in Einrichtungen abfedern können. "Wir haben ein rollierendes System. Erzieherinnen aus Einrichtungen, die aktuell gut dastehen, können Vertretungen machen in den Einrichtungen, in denen Personalknappheit herrscht." Die Diözese werbe nun auch in anderen Dekanaten dafür, einen Zweckverband zu gründen.

Und wie sieht es bei anderen Trägern aus? Die Stadt Horb berichtet von einer noch entspannten Lage. "Die Notbetreuung in den städtischen Kindergärten wird in etwa gleich beziehungsweise minimal weniger als im Frühjahr genutzt", erklärt Stadtsprecherin Inge Weber. In den vergangenen Tagen ist allerdings auch ein kleiner Anstieg zu merken. Von insgesamt 372 Plätzen sind derzeit 67 Plätze durch die Notbetreuung in den städtischen Einrichtungen belegt. Zwei Tage zuvor waren es noch 50. In den Horber Schulen in städtischer Trägerschaft seien Stand Donnerstag, 14. Januar, 74 Schülerinnen und Schüler in der Notbetreuung. Weber: "Die Betreuung in den städtischen Kindergärten kann derzeit problemlos gewährleistet werden. Auch in den Schulen sind keine Probleme bei der Betreuung bekannt."

Not der Eltern oft groß

Angespannter ist die Situation bei den Tagesmüttern und -vätern. "Ich gehe davon aus, dass circa die Hälfte der Kinder in der Notbetreuung ist", berichtet Paul Huber, Geschäftsführer des Tageselternvereins Kreis Freudenstadt. "Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir sehr stark von Eltern genutzt werden, die berufstätig sind." Huber ist kritischer, was die aktuelle Situation angeht: "Einige Tageseltern geben uns Rückmeldung, dass doch einige die Notbetreuung nutzen, obwohl es nicht notwendig ist."

Einige Tagesmütter hätten große Sorge vor Ansteckung. "Manche Tageseltern sind nicht mehr ganz jung und gehören zu einer der Risikogruppen." Dennoch sei die Bereitschaft der Tageseltern hoch. "Sie sehen, dass die Not der Eltern oft groß ist."