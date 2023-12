Kinderleiche in Bingen geborgen: „Das Schlimmste, was der Familie passieren kann“

7 Im Fluss Lauchert wurde nach der Zweijährigen gesucht. Foto: dpa/Christoph Schmidt

In der eiskalten Lauchert in Bingen-Hitzkofen suchen sie, die Taucher der Wasserschutzpolizei, an diesem kalten Dienstagmorgen. Der kleine Ort im Landkreis Sigmaringen war über Nacht bundesweit bekannt geworden. Der Grund ist ein trauriger: Ein zweijähriges Mädchen war seit Sonntagabend vermisst worden. Am Dienstag dann die traurige Gewissheit: Das Kind ist tot.