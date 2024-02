Kinderbetreuung auf dem Lindenhof: Ist die WABE-Kita bald startklar?

1 Der Bau der WABE-Kita scheint schon weit fortgeschritten. Foto: Terkowsky

Eltern warten ungeduldig auf die Eröffnung der neuen Wabe-Kita auf dem Lindenhof. Wie sieht es aktuell aus? Steht ein Eröffnungstermin fest? Unsere Redaktion hat nachgefragt.









114 Plätze, davon 32 Krippenplätze für Kinder unter drei Jahren, sollen mit der WABE-Kita auf dem Lindenhof entstehen. An der Von-Gunzert-Straße sieht es so aus, als stehe der Bau kurz vor der Fertigstellung. Das hatte auch Stadträtin Ruth Hunds (SPD) dazu veranlasst, in einer Gemeinderatssitzung zu fragen, wie weit man mit den Arbeiten sei.