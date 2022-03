1 Die vier Floristinnen (von links) Maike, Silvia, Sophia und Heike betreiben den Blumenshop "unverblümt" im Culinara und wollen von ihren Kunden mit dem Vornamen angesprochen werden. Foto: Steinbrunner/E-Center Culinara

Es hat deutlich länger gedauert als erwartet, doch die letzte Lücke der Verkaufsfläche im E-Center Culinara in Schwenningen ist geschlossen: Der Blumenshop "unverblümt" hat jüngst eröffnet.















VS-Schwenningen - Im Dezember 2020 räumte die Friseur-Kette Klier seine bis dato angemietete Fläche an der Spittelstraße aus. Im Zuge der Bemühungen um einen Neustart nach der Insolvenz, hatte das Unternehmen den Rotstift angesetzt und "unwirtschaftliche Filialen" von der Landkarte gestrichen. Darunter fielen in Schwenningen die im City-Rondell sowie eben genannte im Culinara.

Im Gespräch mit unserer Redaktion war Culinara-Chefin Sabine Steinbrunner im März 2021 guter Dinge, dass der Leerstand nicht von langer Dauer sein würde. Damals sagte sie: "Es gibt bereits zwei Gewerbetreibende, die großes Interesse geäußert haben und derzeit prüfen, wie ihr Vorhaben umsetzbar wäre. Beide Interessenten kamen direkt auf uns zu, ohne dass eine aktive Suche unsererseits gestartet wurde. Wir sind also zuversichtlich, dass bald ein neuer Mieter einziehen wird."

Blumenshop in Eigenregie

Bekanntlich ging es allerdings nicht so schnell, denn erst jetzt, ein knappes Jahr später, ist die Fläche wieder bewirtschaftet. Exakt: "Bewirtschaftet" und nicht vermietet. Denn das Culinara hat den dortigen Blumenshop selbst eröffnet und betreibt diesen mit eigenen Angestellten, wie Sabine Steinbrunner am Freitag telefonisch erklärt. "Wir haben immer mit dem Gedanken gespielt und jetzt haben wir Nägel mit Köpfen gemacht", sagt Steinbrunner freudig. Angesprochen auf die damaligen Interessenten, sagt die Leiterin des Einkaufscenters: "Es hat dann letztlich doch nicht hier reingepasst. Uns war wichtig, dass das Gesamtbild stimmt – und das tut es jetzt durch das Blumenangebot." Sie findet, dass die Kombination aus Lebensmitteln, also "einem gedeckten Tisch", und einem Strauß schöne Blumen die entsprechende Symbiose ergeben.

Wie wichtig Steinbrunner "das Gesamtbild" ist, lässt sich auch an der Idee und der Philosophie des Blumenshops ablesen. In einer Pressemitteilung schreibt sie: "Etwas ›ganz unverblümt‹ zu tun, heißt ja im Wesentlichen so viel wie: etwas ohne Umschweife zu erledigen. Ganz offen, geradeheraus, spontan! Nicht umsonst heißt unser neuer Blumenshop im E-Center Culinara deshalb auch ›unverblümt‹. Zum einen natürlich, weil es hier Blumen und Pflanzen in großartiger Hülle und Fülle gibt. Zum anderen aber auch, weil die Sprache der Blumen eine ist, die ganz ohne Umschweife zum Ausdruck bringen möchte: Ich mag dich."

Offen, persönlich und mit Vornamen

Das "professionelle Team", das den Shop betreibt, besteht laut Steinbrunner aus vier Floristinnen: Maike, Silvia, Sophia und Heike. Steinbrunner betont im Gespräch am Freitag: "Die vier Frauen möchten auch von den Kunden mit Vornamen angesprochen werden." Diese persönliche Art soll die Offenheit nochmals unterstreichen. Beliefert wird der Blumenshop von vier Lieferanten. "So können wir uns unser passendes Sortiment zusammensuchen", erklärt Sabine Steinbrunner die Idee dahinter.