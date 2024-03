Personalmangel als Grund für neue Wege in Freibad und Eislaufhalle

Kassenautomaten in Baiersbronn

Kassenautomaten sollen in Zukunft den Eintritt zum Freibad und zur Eislaufhalle in Baiersbronn regeln. Diese nehmen Bargeld und EC-Karten an, geben aber auch Online-Tickets aus. Laut Bauamtsmitarbeiter Josef Dettling sind sie Alleskönner.









Der Personalmangel führt zu neuen Wegen – auch in der Gemeinde Baiersbronn. In der letzten Sitzung des Gemeinderats erklärte Bürgermeister Michael Ruf, dass zukünftig das Freibad und die Eislaufhalle in Baiersbronn mit je einem Kassenautomaten ausgerüstet werden sollen. „Wir konnten schon letztes Jahr nur schwer Kassenpersonal finden. Daher haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir zukünftig vorgehen wollen“, erklärte Ruf.