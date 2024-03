Kanzlerbesuch in Glatten: Protest-Traktor überschlägt sich – 16-Jähriger schwer verletzt

1 Der Traktor kam von der Straße ab und landete auf dem Dach. Foto: Beyer

Am Rande der Proteste gegen Bundeskanzler Olaf Scholz ist es zwischen Glatten und Schopfloch zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Protest-Traktor kam von der Straße ab und überschlug sich. Der 16-jährige Beifahrer musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.









Link kopiert



Am Rande der Proteste wegen des Kanzlerbesuchs in Glatten kam es am Montag zu einem schweren Traktorunfall. Der Schlepper fuhr von Schopfloch Richtung Glatten und kam gegen 16.10 Uhr kurz vor der Ortseinfahrt in einer Linkskurve von der Straße ab. Der Traktor überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.