Olaf Scholz bei Schmalz: Bundeskanzler zu Besuch in Glatten

Am Mittwochnachmittag besucht der Bundeskanzler Olaf Scholz im Rahmen seines mehrtägigen Aufenthalts im Nordschwarzwald das Familienunternehmen Schmalz in Glatten.

Um kurz vor 16 Uhr ist der Bundeskanzler bei der Firma Schmalz in Glatten eingetroffen: Begleitet wurde seine Ankunft von einem Hupkonzert protestierender Landwirte, die auf einer Wiese in der Nähe des Geländes mit ihren Traktoren standen. Nach der Begrüßung durch die Geschäftsführung von Schmalz ging der Rundgang durch das Unternehmen los.

Dort wurden dem Regierungschef an mehreren Stationen von Mitarbeitern die verschiedenen Arbeitsschritte gezeigt. Nach dem Durchlaufen des Montage- und Fertigungsbereichs, wurde Scholz in der Firmenkantine von Schmalz-Mitarbeitern empfangen, die Fragen an ihn vorbereitet hatten.

Auf einer Wiese in der Nähe des Firmengeländes versammelten sich einige Traktoren. Foto: Beyer

In der Nähe des Geländes hielt das Hupkonzert an: Rund 30 Traktoren haben sich daran beteiligt.