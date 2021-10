Kanz-Brüder in Melchingen

1 Michael (links) und Sven Kanz vor ihrem vormaligen Einsatzhubschrauber. Die beiden bieten einen "luftigen Deal" für Leute mit dem nötigen Kleingeld. "Total gut in Schuss", denn der Heli gehörte der Polizei. Foto: Kanz

"Irgendwer dachte, bei uns hätte man einen Lamborghini geklaut, solche Behauptungen sind wirklich rumgegangen", amüsiert sich Luxusautohändler Michael Kanz darüber, dass die Gerüchteküche in den sozialen Netzwerken sich schneller zu drehen schien als die Rotorblätter des Helikopters, der da runterging. Das größte deutsche Boulevard-Blatt titelte gar: "Die Kanz- Brüder haben jetzt die Polizei am Hals".















Burladingen-Melchingen - Dabei landete der Polizeihubschrauber bei dem erfolgreichen Brüderpaar nur, weil Sven und Michael Kanz den aufgekauft haben und weiterverkaufen wollen. Eine Million Euro soll er kosten. Obwohl er schon 30 Dienstjahre auf dem Buckel hat. "Ein Schnäppchen", wie Michael Kanz findet, denn der Heli sei, und er meint das ohne Hintergedanken über die Polizei, "wirklich gut in Schuss".

Fachfirma entfernt Spuren und Hinweise auf die Polizei

Für den, der mit dem BK 117 Kawasaki-Messerschmitt, Spitzengeschwindigkeit 280 Stundenkilometer, Reichweite 875 Kilometer, zwei Turbinen mit je 516 Kilowatt Dauerleistung, mal abheben will, gibt es sogar das Scheckheft dazu. Nur wird es nichts mit dem Mitführen im Handschuhfach. Das Pflegeprotokoll des Hubschraubers füllt zwei Kartons. Alles dabei, Berichte über die Einsätze und die Instandhaltungsmaßnahmen, die dem Helikopter in seinen Polizeidienstjahren zu Teil wurden.

Als Polizeihubschrauber darf die Maschine beim Verkauf aber nicht mehr zu erkennen sein. Deshalb haben die Kanz-Brüder sogar eine Fachfirma beauftragt, die sämtliche Aufkleber, Spuren und Hinweise auf die Polizei, an dem einstigen Dienst-Luftgefährt der Ordnungshüter akribisch beseitigt.

Mit Trigema den ersten "luftigen Deal" gemacht

Das Hubschraubergeschäft ist den Autohändlern quasi zugeflogen, als sie seinerzeit den gebrauchten Trigema-Hubschrauber verkauften. Es war ihr erster luftiger Deal. Inzwischen handeln sie auch mit Helis und seit geraumer Zeit schon mit Blaulichtfahrzeugen von und für Polizei und Feuerwehr.

Wer also mal scheckheftgepflegt abheben will und eine Million Euro übrig hat, der kann sich melden in dem Melchinger Autohaus. Ach ja - der eigene Flugschein oder ein Pilot sollte dann auch gleich mitgeführt werden.