Jungingen Zum Jubiläum gibt es eine Bier-Sonderedition

Die Idee zum Jubiläumsgetränk, das ein normales Bier, aber mit einem eigenen SVJ-Etikett ist, entstand bei einer Brauereibesichtigung. Die Bierkästen werden innerhalb Jungingens nach vorheriger Bestellung verteilt, aber auch Einwohner aus den Nachbargemeinden, insbesondere natürlich auch aus Schlatt, können eine Bestellung aufgeben.

Seit der Fusion des SV Jungingen mit dem TSV Schlatt am 17. Mai 2004 bilden beide Vereine eine Spielgemeinschaft als FC Killertal 04. Die Männermannschaft um Trainer Matthias Ringwald kämpft aktuell in der unterbrochene Runde in der Kreisliga A, Staffel 2, als Tabellenletzter mit nur mageren zwei Pünktchen gegen den Abstieg.

Der größte Erfolg in der 100-jährigen Vereinsgeschichte ist die A-Klasse-Meisterschaft 1958/59 mit einem Punkt Vorsprung vor Endingen verbunden mit dem Aufstieg in die Zweite Amateurliga (heute Landesliga), die damals die vierthöchste Liga in Deutschland war. Nach vier Spielzeiten in dieser Klasse stieg der SVJ als Tabellenletzter 1963 wieder in die A-Klasse ab.