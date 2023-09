1 Die Bergwacht Zollernalb hat eine Jugendgruppe gegründet – und posiert zum Gruppenbild vor der Zentrale auf der Tailfinger Langenwand. Foto: Roth

Lebensretter bei den Rettungsdiensten werden händeringend gesucht. Um von klein auf an Berührungspunkte mit der Bergwacht zu schaffen, hat die Abteilung Zollernalb eine Jugendgruppe gegründet. Ein Einblick in eine Übungsstunde auf der Tailfinger Langenwand.











Punkt 17.15 Uhr tritt Simone Isenmann, Jugendleiterin der Bergwacht Zollernalb, vor ihre Schützlinge. „Heute lernen wir die Gebirgstrage besser kennen und ihr dürft zum ersten Mal an unserer neuen Kletterwand kraxeln“, kündigt die aktive Einsatzkraft der siebenköpfigen Gruppe die Stundeninhalte an. Alle zwei Wochen – immer mittwochs – trifft sich die Jugendabteilung für eine Stunde in der Zentrale der Bergwacht Zollernalb auf der Langenwand in Albstadt-Tailfingen.