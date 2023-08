Der Alternative Wolf- und Bärenpark Schwarzwald in Bad Rippoldsau-Schapbach hatte am Freitag Besuch von zwei Internet-Promis: Jens Knossalla und Sascha Huber streamten ihren Aufenthalt live auf Twitch.

Laut Website des Tierparks wollten Knossalla und Huber im Vorfeld ihrer neuerlichen Teilnahme bei "7 vs Wild" Tipps. In der dritten Staffel der Survival-Serie geht es Ende des Jahres für Knossalla und Huber nach Kanada - dort treffen die beiden in der Wildnis möglicherweise auch auf Bären.

"Wir sind auf Tipps angewiesen, wie wir in der Wildnis mit diesen Bären umgehen", sagte Knossalla am Freitag in Schapbach. In Kanada werde es alle Arten von Bären geben, "tödliche Bären, Bären, die uns ausweiden wollen. Wahrscheinlich gibt es gar keine Bären die es gut mit uns meinen" - so die Befürchtung des Entertainers. Bärenpark-Geschäftsführer Bernd Nonnenmacher beruhigte daraufhin sofort: "Da musst du gleich mal in deinem Kopf umschwenken. Der Bär ist dein dicker Kumpel." Das Tier sei ähnlich wie Knossalla, führt er weiter aus. "Gechillt, locker, gemütlich - er will sein Fresschen haben. Und er will seine Ruhe haben."

Unsere Empfehlung für Sie Tipps für den Fall der Fälle Wenn Bär und Mensch aufeinandertreffen Mit Pfefferspray bewaffnet oder doch lieber mit einem Wurstbrot in der Hand – wie sollten sich Menschen im Bärengebiet verhalten? Pressesprecher Christopher Schmidt von der Stiftung für Bären gibt hilfreiche Tipps für den Fall der Fälle.

Der Geschäftsführer führte die beiden durch das Wildtierrefugium, gewährte ihnen Einblicke hinter die Kulissen und brachte Knossalla und Huber jede Menge Wissen über Bären bei. "Dazu gehört auch die traurige Seite, und zwar den Einfluss, den der Mensch auf die faszinierenden Vierbeiner hat", heißt es in der Mitteilung des Parks. Knossalla und Huber hätten die Schicksale der Tierpark-Schützlinge kennengelernt.

Der Livestream kann hier nachgeschaut werden.