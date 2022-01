1 Janina Hettich (rechts) stand bei der Heim-EM am Arber gleich dreimal auf dem Treppchen. Foto: Hettich

Zwei weitere EM-Medaillen und ein herausragendes Weltcup-Comeback: Biathletin Janina Hettich (SC Schönwald) und Snowboardcrosserin Jana Fischer (Bräunlingen/SC Löffingen) blicken jeweils auf ein sehr erfolgreiches Wochenende zurück.















Link kopiert

Olympianorm nachgereicht: Snowboardcrosserin Jana Fischer, die aufgrund einer Schultereckgelenksprengung keinen Qualifikationswettkampf für die Spiele in Peking bestreiten konnte, sorgte am Samstagabend beim Flutlicht-Spektakel in Cortina d’Ampezzo (Italien) für Aufsehen. Die 22-jährige Bräunlingerin belegte nach gut elf Monate langer Wettkampfpause bei ihrem Comeback Platz sechs. "Das war echt stark", freute sich Fischer riesig über ihr bisher bestes Weltcup-Ergebnis. Diese Platzierung zeigt, warum die Coaches und der DOSB in Peking trotz fehlender Ergebnisse im Vorfeld auf Fischer setzen.

Bereit für Peking

Am Samstagabend, knapp vier Monate nach ihrer Schulterverletzung, ließ sich Fischer auch von harten Überholversuchen ihrer Gegnerinnen nicht beirren. Die Juniorenweltmeisterin von 2019 zeigte sowohl im Viertel- als auch im kleinen Finale gute Läufe. Im Halbfinale war sie nach dem Start auf das Board der vor ihr fahrenden Michela Moioli (Italien), der späteren Siegerin, aufgefahren. Jana Fischer ist also bereit für ihre zweiten Olympischen Spiele.

Silber in der Verfolgung

Dagegen hat Janina Hettich das Peking-Ticket nicht gelöst. Dafür sammelte die Biathletin des SC Schönwald bei der Heim-EM am Arber weitere Medaillen. Nach dem dritten Platz im Sprint am Freitag sprang zunächst am Samstag im Verfolger Silber heraus. Janina Hettich räumte im ersten Liegendanschlag alle fünf Scheiben ab. Damit übernahm die Lauterbacherin mit 2,2 Sekunden Vorsprung die Führung. Nach jeweils einem Fehler bei den beiden folgenden Schießeinlagen lag Hettich weiter ganz vorne. Es folgten Jenny Enodd aus Norwegen (+ 36,7 Sekunden) und Alina Stremous aus Moldawien (+ 37,9). Hettich ging also mit einem soliden Vorsprung in die letzte Schießrunde. Doch dann ließ die 25-Jährige im finalen Stehendanschlag drei Scheiben stehen. Enodd und Stremous zogen vorbei. Hettich überholte noch die Norwegerin auf der Strecke, jubelte am Ende über Silber. Gold ging an Stremous. "Es war vor allem am Schießstand nicht ganz einfach. Es windete immer wieder stark, dazu kam noch Eisregen. Ich bin aber sehr zufrieden mit meiner Leistung", freute sich die Biathletin.

Silber in der Staffel

Beendet wurde die Heim-EM am Sonntag mit den Staffelwettbewerben. Dabei startete Janina Hettich in der Mixed-Staffel (4 x 7,5 km). Die Lauterbacherin bildete zusammen mit Lucas Fratzscher, Philipp Horn und Sophia Schneider ein Quartett. Der deutsche Vierer holte nach einem turbulenten Rennen die Silbermedaille. Am Ende hatten Hettich und Co. 18,6 Sekunden Rückstand auf Norwegen, Bronze schnappte sich das Team aus der Schweiz. Janina Hettich kam auf der dritten Position zum Einsatz, leistete sich im Stehendanschlag drei Nachlader und eine Strafrunde. Die ersten fünf Scheiben im Liegendanschlag hatte die 25-Jährige getroffen.