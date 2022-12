2 Der 42-jährige Kemal Üge singt selbst im Horber Gesangsverein mit. Foto: Schölzel

Horb - Für Musik-Liebhaber ist es der beste Moment des Jahres. Es ist ein Algorithmus, der es in sich hat. Der Jahresrückblick auf Spotify.

Welches Lied hast du am meisten gehört? Welche Text-Zeilen gingen dir nicht mehr aus dem Kopf? Wie hast du dich das Jahr über gefühlt, warst du an Herzschmerz erkrankt, himmelhochjauchzend, oder rockig unterwegs? In welches Genre hast du dich am meisten verliebt, und welche Hits hast du neu entdeckt? Spotify weiß es. Spotify weiß alles.

Der Renner auf Social Media

Jedes Jahr Anfang Dezember erscheint der Rückblick als schlaue Marketing-Maßnahme des Streaming-Anbieters, auf den Sozialen Netzwerken wird der Hashtag "#SpotifyWrapped" millionenfach geteilt. Jeder will seine ganz persönliche Musik-Statistik präsentieren.

Auf dem weltweiten Platz eins dieses Jahr ist übrigens "As it was" des britischen Künstlers Harry Styles. Unter den Top fünf Künstlern, darunter der amerikanische Rapper Drake, die koreanische K-Pop Band BTS und der kanadische Sänger The Weeknd alias Abel Tesfaye ist die blonde Country-Sängerin Taylor Swift übrigens als einzige Frau wieder mit dabei.

Aber was hat die Horber dieses Jahr so bewegt? Wie beliebt ist Spotify unter ihnen? Wir haben mit Horbern gesprochen und sie gefragt, welche Musik sie über das Jahr hinweg begleitet hat.

Bei der Feuerwehr läuft die Musik nebenher

Feuerwehrkommandant Marco Schlagregen hört am liebsten abends Musik oder lässt das Radio neben der Arbeit laufen. Ein bestimmtes Lieblingslied hat er nicht, aber sein bevorzugtes Genre ist Blues, Jazz, Rock oder House. "Eigentlich höre ich alles", lächelt er. Neben dem Radio hört er auch den Streamingdienst Amazon Music.

Als Spoiler vorweggenommen: Die Horber Jugend liebt Spotify. Die meisten Jugendlichen wissen sofort, was ihr meistgehörter Song ist. Die 17-jährige Schülerin Lina hat dieses Jahr 40.000 Minuten auf dem Streamingdienst Spotify Musik gehört. "Vergangenes Jahr waren es sogar 78.000 Minuten", lacht sie. Ihr Lieblingssong dieses Jahr? Pflaster von Wavvyboi.

Großer Fan von Harry Styles

Nur 8900 Minuten gehört hat Lena. Als sie nach Spotify gefragt wurde, nickte sie eifrig: "Spotify ist toll. Da gibt es einfach so viel neues." Am liebsten gehört hat sie dieses Jahr den weltweiten Top-Song "As it Was" von Harry Styles. Ist sie ein großer Fan des britischen Sängers? Bei der Frage leuchtet ihr Gesicht sichtlich auf und sie strahlt: "Ja, auf jeden Fall." Dass der Jahresrückblick erschienen ist, hat die 17-Jährige übrigens über den Social-Media-Dienst TikTok mitbekommen.

Der 27-jährige Silas hingegen ist überhaupt kein Fan von Spotify und Streaming-Anbietern generell. "Ich habe keine Lust, dass mir die Anbieter mein Geld vom Konto abbuchen", gibt er preis. Und ständig eine Überweisung zu tätigen, dafür war er immer zu faul. Wenn er Musik hört, hört er sie lieber über die Video-Plattform YouTube. Und da hört er querbeet: "Rock, Rap...aber auch Techno darf es sein".

Testzentrums-Mitarbeiter ist selbst musikalisch unterwegs

Es ist gerade nicht viel los im Testzentrum, deswegen kann Mitarbeiter Kemal Üge mit uns über seinen Musikgeschmack sprechen. Am liebsten hört er deutsche Musik. "Im Englischen kommt es nicht so rüber." Er mag vor allem ältere Lieder, wie Sieben Brücken. Aber er hört nicht nur Musik, sondern macht sie auch selber. Einmal in der Woche hat er Gesangsstunde im Gesangsverein Betra.