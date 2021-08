1 Das Corona-Virus breitet sich im Kreis Rottweil weiter aus, jetzt gilt die Inzidenzstufe 2 und einige kleinere Einschränkungen. Foto: peterschreiber.media – stock.adobe.com

Am Mittwoch wurde den fünften Tag hintereinander ein zweistelliger Inzidenz-Wert im Kreis Rottweil festgestellt. Er beträgt sogar 20,0. Damit rutscht der Kreis in die Inzidenzstufe 2 der Corona-Verordnung. Somit gelten wieder strengere Regeln.

Kreis Rottweil - Diese Entwicklung hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Lange Zeit bewegte sich die Inzidenz im Kreis Rottweil kaum und stagnierte bei einem Wert von um die 7,5. Am Freitag dann erreichte die Neuinfektionsrate wieder nach einiger Zeit einen zweistelligen Wert. Am Wochenende wurde es nicht weniger und zu Wochenbeginn nahm die Inzidenz weiter leicht zu.

Für Mittwoch gab das Landesgesundheitsamt für den Kreis eine Inzidenz von 20 bekannt. Das ist deutlich über dem Landesdurchschnitt von 14,8. Damit liegt der Kreis fünf Tage hintereinander über 10 und rutscht damit in die Inzidenzstufe 2 der Corona-Verordnung. Damit gelten wieder etwas strengere Regeln, etwa bei den Kontakten. Hier dürfen sich maximal 15 Personen aus vier Haushalten treffen. Zuvor waren es bis zu 25 Personen. Kinder dieser Haushalte und bis zu fünf weitere Kinder bis einschließlich 13 Jahre zählen nicht mit. Ebenso nicht mitgezählt werden Geimpfte sowie genesene Personen. Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt.

Auch dies ist noch ein wichtiger Punkt: Bei privaten Veranstaltungen wie Geburtstage und Hochzeitsfeiern dürfen im Freien höchstens 200 Menschen zusammenkommen (zuvor 300), ebenso in geschlossenen Räumen. Ein Abstandsgebot oder eine Maskenpflicht besteht indes nicht. In geschlossenen Räumen gilt der 3-G-Nachweis.