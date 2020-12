Inzidenz bei 176,8 Drohen im Kreis Freudenstadt verschärfte Regeln?

Seit Beginn der Pandemie wurden 1762 Personen positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen betrug am Samstag 1446 (plus zehn). Die Sieben Tages-Inzidenz betrug laut Landesgesundheitsamt am Freitag 142,1. Am Sonntag legte die Zahl nochmals um 21 Neuinfektionen zu. Die Personen verteilen sich auf folgende Städte und Gemeinden: Alpirsbach, Bad Rippolds­au-Schapbach, Baiersbronn (zwei), Dornstetten (drei), Eutingen, Freudenstadt (sechs), Horb (zwei), Pfalzgrafenweiler (vier) und Waldachtal. Am Sonntag sank die Zahl der akut Infizierten, die sich in Isolierung befinden, auf 255 (minus 17).

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv getesteten Menschen stieg auf 1783. Aus der Isolierung entlassen wurden 1484 (plus 18). Die Gesamtzahl der positiv getesteten Verstorbenen blieb über das Wochenende bei 44.

Am Samstag kletterte die Sieben-Tages-Inzidenz auf 176,8.