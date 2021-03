1 Das Infektionsgeschehen im Kreis Rottweil nimmt nicht ab. Foto: Irina Papoyan – stock.adobe.com

Die erhöhten Coronafallzahlen am Wochenende gehen auf die Helios-Klinik und zwei Pflegeeinrichtungen zurück. Zwischen Klinikleitung und Gesundheitsamt gibt es nun Differenzen um die Interpretation der Testergebnisse.

Kreis Rottweil - Die Zahlen klingen dramatisch. Gleich 75 weitere positive Coronafälle an zwei Tagen vermeldet die Landkreisbehörde am Sonntag. Dieser Zuwachs hat Auswirkung auf den Inzidenzwert an Neuinfektionen, an sieben aufeinanderfolgenden Tagen auf 100.000 Einwohner berechnet. Er schnellt nach oben und beträgt für den Landkreis am Sonntag 123. Es ist der zweithöchste Wert im Land.

