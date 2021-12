1 Die Frage der Transportkosten wird noch geprüft Foto: /dpa/dpa-Zentralbild/Waltraud Grubitzsch

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Weil die Intensivstationen in Baden-Württemberg überlastet sind, finden die ersten Verlegungen von Covid-Patienten nach Rheinland-Pfalz, Hessen und ins Saarland statt.















Link kopiert

Stuttgart - Mit 655 Covid-19-Patienten sind derzeit gut 29 Prozent der Intensivbetten in Baden-Württemberg mit schwer an Corona erkrankten Menschen belegt. Erstmals hat nun das bei Überlastungen greifende „Kleeblattkonzept“ gegriffen, wonach Covid-19-Intensivpatienten in weniger stark betroffene Bundesländer verlegt werden können. Dabei ist Deutschland in vier Regionen (Kleeblatt) aufgeteilt. Laut einem Sprecher des Sozialministeriums, sind letzte Woche vier Patienten nach Rheinland-Pfalz und zwei ins Saarland verlegt worden. In dieser Woche waren es erneut drei nach Rheinland-Pfalz, zwei ins Saarland und ein Patient nach Hessen. Diese drei Länder bilden mit Baden-Württemberg das „Kleeblatt Südwest“.