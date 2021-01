Insolvente Kette Reisebüro Bühler wird übernommen

"Es ist in Krisenzeiten nicht ganz einfach, Lösungen für Büros in Schwierigkeiten zu erarbeiten", so Rainer Klee, Gründer und Geschäftsführer der Aerticket-Gruppe. Erleichterung hätten die Überbrückungshilfen II und III geschaffen. "Die Überbrückungshilfe II kam für die bisherigen Eigentümer wohl aber offenbar zu spät."

Gut die Hälfte der Mitarbeiter von Bühler werde von AER und Comtravo übernommen. Beiden Unternehmen sei vor allem daran gelegen, alle Auszubildenden zu übernehmen. 35 der insgesamt 42 Auszubildenden sollen direkt bei der AER Travel Holding und bei Comtravo beschäftigt, während die übrigen in befreundeten Agenturen und bei Aerticket – dem Mutterkonzern von AER Travel – untergebracht werden.

Für die Mitarbeiter, die nicht übernommen werden, werde nun geprüft, ob sie möglicherweise ebenfalls von bestehenden Reisebüros oder bei Travelista, dem neu gegründeten Unternehmen der Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH (LCR) für den mobilen Reisevertrieb, übernommen werden.

Coronakrise ist eine große Herausforderung

Die durch die AER Travel Holding erworbenen Büros würden Teil des Lufthansa City Center Reisebüro Übersee, Geschäftsführerin der neuen 14 Standorte werde Ilona Paschke: "Wir werden mit einem neuen Konzept mehrere Büros zu einer Einheit zusammenfassen und diese zum Erfolg führen."

Die derzeitige Coronakrise stelle herkömmliche Reisebüros vor enorme Herausforderungen. Nur Agenturen, die in den vergangenen Jahren finanzielle Rücklagen aufbauen konnten, hätten die starken Umsatzeinbrüche verkraften können, so Comtravo Geschäftsführer Michael Riegel. Bereits im Juni 2020 habe die AER Travel Holding und Comtravo die das Reisebüro Honold in Neu-Ulm übernommen. Rainer Klee und Michael Riegel gehen davon aus, dass die aktuelle Krise eine bereits überfällige Konsolidierung im Reisemarkt vorantreibe. Neben den Konsequenzen, die diese Entwicklung für kleinere Unternehmen bringe, stelle sie eine große Chance für den Markt dar. Der Zusammenschluss von lokalen Agenturen mit digitalen Lösungen bringe einige Vorteile mit sich, denn das Servicelevel von erfahrenen Reiseexperten könne mit effizienten Buchungsvorgängen kombiniert werden. Als Folge erhalte der Kunden erstklassigen Kundenservice und zugleich digitale Abläufe, so die Einschätzung.