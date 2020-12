Inklusionsprojekt in Bad-Dürrheim Hotel Parasol soll rund 15 Millionen Euro kosten

Hotelkomplex soll als Kapitalanlage vermarktet werden

Allerdings ist Günter Tarlatt da sehr zuversichtlich, der Planer, das Büro Rebholz, verfüge über die notwendige Erfahrung und verwies auf die Bauten der Ferienwohnanlage Parkblick und auf die Therme Solemar, beides in unmittelbarer Nachbarschaft des geplanten Hotels. Die Investitionssumme liege nach Schätzungen bei rund 15 Millionen Euro, erklärte Tarlatt. Der Hotelkomplex des gemeinnützig betriebenen Hauses soll als Kapitalanlage vermarktet werden. Die sechs Seiten umfassende Broschüre steht unter dem Leitgedanken "Das gemeinnützige Modellprojekt – ein Investition bei der alle gewinnen".

Als direkte Gesellschafter der Betreibergesellschaft können der Verein Parasol genannt werden und die Lebenshilfe in Schwenningen. Mit anderen potenziellen Gesellschaftern sei man noch in Verhandlungen, doch wollte man auch nicht länger warten. Damit gingen die Verantwortlichen sozusagen in Vorleistung und schuf notwendige Strukturen. So ist es nicht nur ein abstraktes Projekt, sondern kann doch sehr realitätsnah und griffig von den möglichen Gesellschaftern und Kapitalgebern visuell betrachtet werden. Diese gemeinnützige Betriebsgesellschaft die als gGmbH firmiert ist für den täglichen Ablauf im Hotel zuständig, bezüglich Gastronomie, Ferienwohnung und Hotelzimmer. Sie ist von der Struktur als Inklusionsunternehmen vorgesehen, in dem Arbeitsplätze für Menschen mit Einschränkungen geschaffen werden. Diese Arbeitsplätze werden laut Vereinsbroschüre durch den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS), der Aktion Mensch sowie anderen sozialen Trägern unterstützt.

Wohnungen für Kapitalanleger

Zusätzlich wird es die Besitzgesellschaft geben, die als GmbH & Co. KG am Markt auftritt und rechtlich gesehen der Eigentümer der Immobilie ist. Zur Kapitalbildung sollen wie bereits erwähnt die 35 Ferienwohnungen als Wohn- und Teileigentum nach dem Wohnungseigentumsgesetz an Anleger verkauft werden.

Grundsätzliches Ziel des Projekt ist es, die Begegnung von Menschen mit und ohne Handicap zu fördern. Gäste und Mitarbeiter, mit und ohne Einschränkungen sollen einerseits den Urlaub verbringen und andererseits im Inklusionsunternehmen arbeiten. Die Nähe zum Solemar wird als positiv gesehen, nach Angaben des Vereins wurde das Projekt mit den infrage kommenden und kompetenten Stellen abgestimmt. Auch das direkt angrenzende Hotelunternehmen zeige sich "positiv überrascht" bezüglich des Planentwurfs. Die Planung wird mit einem Jahr veranschlagt, die Bauzeit mit etwa 18 Monaten. Somit wird mit einer Inbetriebnahme im Frühjahr 2023 gerechnet.