1 Jasmin Schrag ist seit April 2021 Kreisbehindertenbeauftragte im Landkreis Calw. Foto: Thomas Fritsch

Seit Mitte April ist Jasmin Schrag aus Haiterbach die neue Kreisbehindertenbeauftragte im Landratsamt Calw. Im Rahmen der Sitzung des Bildungs- und Sozialausschusses des Kreistags in Hirsau wurde sie der Öffentlichkeit vorgestellt.

Kreis Calw - Im Rahmen des Landes-Behindertengleichstellungsgesetzes ist die Stelle der Kreisbehindertenbeauftragten innerhalb einer Stadt oder eines Landkreises verankert. Die Stelle als Kreisbehindertenbeauftragte/r wird vom Land bezuschusst.

Der Kreis Calw kommt der gesetzlichen Vorgabe bereits seit 2016 nach. Von Oktober 2016 bis Oktober 2020 erfüllte bisher Jennifer Langer die Aufgaben der Kreisbehindertenbeauftragten des Kreises Calw.

Beauftragte fungiert auch als Lotsin

Die Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung ist Ansprechpartnerin für Menschen mit Behinderung sowie deren Angehörige aus dem Landkreis Calw und fungiert dabei auch als Lotsin. Ein weiterer Bereich ist die Beratung des Landkreises und der Gemeinden. Dabei agiert sie auch als Ombudsfrau. "Im öffentlichen Leben müssen die Belange von Menschen mit Behinderung mitgedacht und berücksichtigt werden. Aus diesem Grund werden Kreisbehindertenbeauftragte von den Gemeinden und den Landkreisen eingebunden. Im Rahmen dieser Stelle werde ich die Interessen der Menschen mit Behinderung innerhalb der kommunalen Politik vertreten und vorantreiben", so die neue Behindertenbeauftragte Jasmin Schrag.

Bis Mitte April war Jasmin Schrag als Bezirkssozialarbeiterin innerhalb der Jugendhilfe im Landratsamt tätig. Durch diese Tätigkeit verfügt sie über große Erfahrungen in der Beratung und dem Umgang mit gesetzlichen Vorgaben. Darüber hinaus war der Umgang mit schwierigen Situationen und eine Lösungsfindung für alle Beteiligten Teil ihrer Arbeit innerhalb der Jugendhilfe.

Darüber hinaus hat Jasmin Schrag von 2010 bis 2013 ihr duales Studium als Sozialpädagogin in der Fachrichtung Behindertenhilfe und Altenhilfe absolviert. So durchlief sie den Bereich der Werkstatt für behinderte Menschen, den Förder- und Betreuungsbereich, aber auch den Wohnbereich, eine Stelle für ambulante Betreuung von Menschen mit einer psychischen Erkrankung, eine offene Beratungsstelle, Projektarbeiten und vieles mehr.

Arbeit an Inklusion innerhalb des Landkreises

Als Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung möchte Jasmin Schrag weiter an deren Inklusion innerhalb des Landkreises arbeiten, um damit die UN-Behindertenrechtskonvention zu erfüllen.

"Viele Schritte innerhalb des Landkreises sind gemacht, jedoch benötigt es noch weitere Anstrengungen, um einen Alltag ohne Barrieren herstellen zu können", so Schrag. "Inklusion beginnt in den Köpfen eines Jeden und sollte folglich in allen Lebensbereichen umgesetzt werden. Dies meint nicht nur den Abbau von Barrieren, sondern auch eine Förderung der vollen und gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen."

Jasmin Schrag ist per Telefon unter 0152/256 213 23 oder per Email unter Jasmin.Schrag@kreis-calw.de erreichbar. Eine Terminvereinbarung kann telefonisch oder per Mail abgestimmt werden. Schrag ist im Landratsamt Calw, aber auch in der Außenstelle des Landratsamtes in Nagold zu erreichen.