Nach der ersten Veröffentlichung 2020 steht jetzt die dritte Version der „OK-App“ in den bekannten App-Stores für iOS und Android im Internet zum Download bereit.

Die „OK-App“ ist nicht nur im neuen Design des Klinikums gestaltet, sondern bietet auch weitere Funktionen, teilt der Ortenauer Klinikverbund mit. Die App kann dabei gleichermaßen mit einem Smartphone oder einem Tablet genutzt werden.

„Unsere ,OK-App‘ setzt erneut Maßstäbe im Gesundheitswesen, indem sie eine Fülle von nützlichen Funktionen und Inhalten bietet, die darauf abzielen, die Patientenerfahrung zu verbessern und den Zugang zu wichtigen Gesundheitsinformationen zu erleichtern“, betont Dieter Schleier, Leiter Unternehmenskommunikation beim Klinikum, in der Mitteilung des Ortenauer Klinikverbunds.

Wichtige Notrufnummern sind hinterlegt

Die „OK-App“ ist ein digitaler Wegweiser durch das Klinikum und stellt den Nutzern Informationen zu vier wichtigen Themenfeldern bereit. Unter „Notfall Ortenau – Wo finde ich Hilfe?“ finden sie wichtige Notrufnummern und alle Notaufnahmen des Klinikverbunds. Der Bereich „Unsere Betriebsstellen für Sie“ listet das Spektrum der Fachkliniken und die wichtigsten Behandlungsmöglichkeiten auf.

In „Veranstaltungen und Aktuelles“ werden wichtige Nachrichten veröffentlicht und alle Infoveranstaltungen, vor allem der Gesundheitsakademie des Klinikums, aufgeführt. Und schließlich gibt der Bereich „Ortenau 2030 – Zukunftsweg“ einen Überblick über die Umsetzung des Zukunftskonzepts des Klinikverbunds.

Neue Patientenzeitschrift soll im Mai erscheinen

Nicht zuletzt dient die überarbeitete App auch als Kanal um potenzielle Arbeitnehmer zu erreichen. Mit einem im Menu extra ausgewiesenen Bereich „Unser Karriereportal: jetzt bewerben!“ gibt’s auch Infos für mögliche Bewerber.

Viele der in der „OK-App“ verfügbaren Informationen können zudem auch individuell nach Bedürfnissen und Interessen der Nutzer zusammengestellt werden. Die neue App sei auch technisch optimiert und biete laut Ortenau-Klinikum nun auch weitere Funktionen. So können die Nutzer jetzt Termine aus dem Veranstaltungskalender mit einem Klick in den persönlichen, mobilen Kalender integrieren. Auch kann die Ansicht der App, je nach Einstellung auf dem mobilen Gerät, jetzt im „Blackmode“ oder im „Lightmode“ – je nach Helligkeitsverhältnis – ausgewählt werden. Für die nächste Erweiterung ist bereits geplant, die im Mai neu erscheinende Patientenzeitschrift „Ortenau Gesundheitswelt“ zu integrieren.

Darüber hinaus wird die „OK-App“ in künftigen Versionen auch Informationen zum „Fundraising“ – also dem Spendensammeln – des Klinikums enthalten und konkrete Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung aufzeigen, heißt es in der Mitteilung des Klinikverbunds.

230 000 Patienten

Mit seinen rund 5900 Mitarbeitern ist die Kommunalanstalt Ortenau-Klinikum laut eigenen Angaben der viertgrößte kommunale Klinikverbund in Baden-Württemberg – und der größte Arbeitgeber in der Region. Jährlich lassen sich rund 60 000 Patienten stationär und mehr als 170 000 ambulant im Klinikum behandeln. Außerdem erblicken jährlich rund 4000 Babys in den Kreißsälen des Ortenauer Klinikverbunds das Licht der Welt.