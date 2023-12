1 Am Klinikum werden bis Jahresende wohl mehr als 3600 Kinder geboren werden. Unser Foto zeigt die Betreuung von Mutter und Kind durch das Team der Wöchnerinnenstation am Lahrer Klinikum. Foto: Iris Rothe

Die Zahl der im Klinikum zur Welt gekommenen Kinder liegt 2023 über der Marke von 3600 Neugeborenen. Bis zum Jahresende werden in den Kliniken in Achern, Lahr und Offenburg wohl 3607 neue Ortenauer zur Welt kommen – deutlich weniger als 2022.









Die meisten Kinder im Ortenaukreis kommen in der geburtshilflichen Abteilung am Klinikum in Offenburg zur Welt. Mehr als 2240 Kinder werden es 2023 voraussichtlich sein, teilt das Ortenau-Klinikum mit.