Am Samstag ist Influencerin Karo Kauer in der Region unterwegs. Auf einem Event in Villingen-Schwenningen wird die Modeschöpferin aus Eislingen für Bilder und Fragen zur Verfügung stehen. Die Gründe für ihren Besuch im Schwarzwald-Baar-Kreis und wo genau sie anzutreffen sein wird, erfahrt ihr hier.

Karolina Kauer aus Eislingen, besser bekannt als Karo Kauer, hat sich in den Sozialen Medien und in der Modewelt einen Namen gemacht. Mit über einer halben Million Follower ist sie nicht nur auf Instagram erfolgreich – sei einigen Jahren ist die zweifache Mama auch als Unternehmerin tätig.

In den vergangenen Jahren hat die Influencerin aus dem Landkreis Göppingen eine steile Karriere hingelegt. 2014 fing alles mit einem Bild auf Instagram an. Mittlerweile hat die 33-Jährige unter anderem ein eigenes Modelabel, ein eigenes Café und eine eigene Holding.

Am Samstag ist Unternehmerin zu Besuch in Villingen-Schwenningen. Auf einem Event der ahg Autohandelsgesellschaft wird sie von 12 bis 15.30 Uhr für Fotos und Fragen zur Verfügung stehen. Doch wieso besucht die Influencerin ausgerechnet ein Autohaus? Auf dem „Mini Big Love Day“ wird am Samstag eine neue "Mini-Familie" vorgestellt. Im Autohaus stehe das Motto „family and friends“ im Vordergrund, so Erwin Koller, Regionalleiter Süd-Schwarzwald bei ahg. „Man kann nur erfolgreich sein, wenn alle zusammen an einem Strang ziehen, wie in einer Familie.“ Damit könne sich laut Koller auch Karo Kauer mit ihrer Holding „Karo Kauer Family GmbH“ identifizieren.

Bei einem kleinen Interview, welches gegen 15 Uhr stattfindet, können „Karo-Fans“ mehr über die Unternehmerin erfahren.

Unter anderem wird es um ihr Buch „Unwritten“ gehen, welches bald veröffentlicht wird, erzählt Koller gegenüber unserer Redaktion.