„Preußens Pilsener“ wird vor allem im norddeutschen Raum ausgeschenkt – nun freut sich Georg Friedrich Prinz von Preußen über einen Bier-Standort in Grosselfingen .

Er kommt mit Bierkästen im Gepäck: Georg Friedrich Prinz von Preußen persönlich reiste an, um Markus und Nadine Oesterle in ihrem Grosselfinger Getränkemarkt die erste Lieferung von Preußens-Pils zu übergeben.

Mit dabei war auch Andreas Mattfeldt von der Königlich Preußischen Biermanufaktur.

Innerhalb einer kleinen Feierstunde wurden den Gästen Getränke und ein Imbiss angeboten; und der aus Berlin angereiste Prinz drückte seine Freude darüber aus, dass das in Braunschweig gebraute „Preußens Pilsener“ nun auch in Grosselfingen – in Sichtweite seiner Burg Hohenzollern – verfügbar ist.

Das Preußen-Bier gibt es seit sieben Jahren, breit vertreten ist es vor allem im norddeutschen Raum, wobei etwa zwei Drittel an die Gastronomie vertrieben werden. Auch im Hohenzollerischen gibt es einige Angebote in Gastronomien.