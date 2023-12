In der neunten Liga aktiv: Sebastian Rudy schnürt immer noch die Fußballschuhe

In der neunten Liga aktiv

1 Ex-Fußballprofi Sebastian Rudy trägt neuerdings das Trikot des 1. FC Dilsberg. Foto: 1. FC Dilsberg

Ein 29-maliger Nationalspieler, Confed-Cup-Sieger und Deutscher Meister ist seit wenigen Wochen in der Kreisklasse A Heidelberg am Ball. Die Rede ist von Sebastian Rudy, der für den VfB Stuttgart, FC Bayern München, FC Schalke 04 und die TSG Hoffenheim spielte.









Insgesamt 358 Bundesligapartien absolvierte Sebastian Rudy aus Dietingen (Kreis Rottweil), ehe er vor Kurzem seine Profikarriere im Alter von gerade mal 33 Jahren beendete. "Ich habe immer noch Spaß am Fußball, das werde ich nicht aufgeben", sagte Rudy schon bei seiner offiziellen Verabschiedung in Hoffenheim Ende September. "Ich bin ein bisschen auf der Suche und schaue das eine oder andere Kreisligaspiel an."