1 Marine Le Pen nach dem Urnengang in Frankreich. Foto: dpa/Michel Spingler

In Brüssel wird ein möglicher Wahlsieg der Rechtspopulistin in Frankreich ähnlich als „Katastrophe“ bewertet wie es der Brexit auch gewesen ist.















Die Spitzen der Europäischen Union geben sich in Sachen Frankreichwahl wortkarg. Keiner möchte mit einem Satz zitiert werden, der eventuell die Chancen von Marine Le Pen auf den Sieg erhöhen könnte. Die rechtsradikale Politikerin auf dem Präsidentensessel wäre für die EU eine ähnliche Katastrophe wie der Brexit, so die einhellige Meinung auf den Fluren in Brüssel. „Die Zusammenarbeit in Europa würde sehr schwierig“, so Daniel Freund, EU-Parlamentarier (Grüne) und Rechtsstaatsexperte.