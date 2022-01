Impfstoff ist in der Waldachtaler "Klinik am Zauberwald" frei wählbar

1 In der Waldachtaler "Klinik am Zauberwald" kann man sich weiterhin gegen Covid-19 impfen lassen. Foto: Klinik

Das Impfzentrum in der Waldachtaler "Klinik am Zauberwald" soll bis auf Weiteres bestehen bleiben. Das Angebot werde gut angenommen, teilt die Klinik mit.















Waldachtal - "Die Corona-Pandemie ist eine Belastungsprobe. Wenn wir die Omikron-Welle brechen wollen, braucht es unser aller Mithilfe", schreibt Andre Ulrich, verantwortlich für das Klinikmanagement der Waldachtaler "Klinik am Zauberwald", unserer Zeitung. Als Unternehmer im Gesundheitswesen sei es der Unternehmensgruppe Dussle ein großes Anliegen und eine Selbstverständlichkeit, ihren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten.

Impfung an den Wochenenden

Bereits im Dezember wurde in den Räumlichkeiten der Waldachtaler "Klinik am Zauberwald" – Fachklinik für Psychosomatik – ein Impfzentrum eingerichtet. Seither ist es möglich, sich an den Wochenenden in der Klinik impfen zu lassen.

Mit der Entscheidung für die Einrichtung eines Impfzentrums in den Räumlichkeiten der Klinik zeigt sich die Unternehmensgruppe Dussle sehr zufrieden. Das Impfangebot werde gut angenommen. "Zeitweise mussten aufgrund der hohen Nachfrage die personellen Kapazitäten an den Wochenenden sogar verdreifacht werden", berichtet die Klinikleitung.

Reservierung über die Homepage

Vor diesem Hintergrund wird das Impfzentrum bis auf Weiteres auch bestehen bleiben. Eine Reservierung erfolgt ganz einfach über die Homepage www.zauberwald-klinik.de. Dort ist sowohl der Termin als auch der Impfstoff frei wählbar. Mit der Reservierung wird der gewünschte Impfstoff direkt vorreserviert.

Zur Verfügung stehen die Vakzine der Hersteller Johnson & Johnson, Moderna sowie Biontech/Pfizer. Letzterer steht auch der Altersgruppe über 30 Jahren zur Verfügung, wenn dies gewünscht ist. "Sollten Sie noch unsicher sein, welcher Impfstoff für Sie geeignet ist, hilft Ihnen unser Impfarzt vor Ort gerne bei der Entscheidungsfindung", heißt es von Seiten der Klinik.

Ab sofort können auch Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren das Impfangebot in der "Klinik am Zauberwald" wahrnehmen. Für sie wird der Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer verimpft.