Die "Klinik am Zauberwald" bietet ab 18. Dezember Corona-Impfungen an

In der "Klinik am Zauberwald" in Waldachtal ist es ab Samstag, 18. Dezember, möglich, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Die Wahl des Impfstoffs soll frei sein.















Waldachtal - In der "Klinik am Zauberwald" in Waldachtal sind ab dem 18. Dezember Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich. Je nach Lieferumfang stehen die Vakzine von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson zur Verfügung, gibt die Klinik bekannt.

Entlastung des Gesundheitssystems

Die Unternehmensgruppe Dussle, Betreiber von drei Rehabilitations-Fachkliniken, zwei davon im Waldachtal und eine in Rüdersdorf bei Berlin, sehe sich täglich mit den Folgen der Pandemie konfrontiert. In der Mitteilung der Klinik heißt es: "Ein großes Anliegen ist es, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die vierte Welle möglichst schnell zu brechen und eine Entlastung des Gesundheitssystems zu erreichen. Eine zügige Entlastung des Personals in den Krankenhäusern ist unabdingbar. Es muss auch wieder möglich sein, dass alle diejenigen wieder Zugang zum Gesundheitssystem haben, die mit anderweitigen Erkrankungen zu kämpfen haben und fachliche Hilfe benötigen."

Schon erste Voranmeldungen

Die Unternehmensgruppe Dussle etabliert in diesen Tagen in den Räumlichkeiten der "Klinik am Zauberwald" ein Impfzentrum, um damit das bestehende Impfangebot in der Region zu erweitern. "Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Räumlichkeiten werden eingerichtet, die benötigte Software installiert, Mitarbeiter in der Datenerfassung geschult, Pflegekräfte und Ärzte eingewiesen und das notwendige Hygienekonzept angepasst. Die ersten Voranmeldungen lassen auf eine rege Inanspruchnahme hoffen", vermeldet die Klinik.

Terminbuchung direkt möglich

Impftermine können direkt über die Homepage der Klinik www.zauberwald-klinik.de oder per Telefon 07443/ 932502 gebucht werden.