1 In Bühlingen wurde eine Leiche gefunden. (Symbolfoto) Foto: © pattilabelle – stock.adobe.com

Nach Polizeiangaben ist am Mittwochabend in Bühlingen im Fischersteig eine Leiche im Wasser gefunden worden.















Link kopiert

Rottweil-Bühlingen - Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, Uwe Vincon, konnte auf Nachfrage unserer Redaktion nicht bestätigen, ob es sich um die vermisste Frau handelt, die seit Dienstagnachmittag verschwunden ist.

Kriminal- und Bundespolizei in die Fahndung involviert

Bereits in der Nacht auf Mittwoch wurde mit einem Hubschrauber nach der Frau, deren Alter unbekannt ist, gesucht. Im Laufe des Mittwoch wurde die Kriminal- und Bundespolizei in die Fahndung involviert. Die Gesuchte aus einer Rottweiler Einrichtung müsse insbesondere in der kalten Jahreszeit schnellstmöglich gefunden werden, heißt es von der Polizei weiter.

Vincon kündigt an, am späten Abend oder gar erst am kommenden Morgen weitere Informationen zur Verfügung stellen zu können.