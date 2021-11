1 Mit einem Hubschrauber wurde in der Nacht nach der Vermissten gefahndet. (Symbolfoto) Foto: Schleeh

Eine Frau aus einer Rotttweiler Einrichtung wird vermisst. In der Nacht auf Mittwoch wurde ein Hubschrauber eingesetzt.















Rottweil - Ein Hubschrauber, der in der Nacht auf Mittwoch über Rottweil kreiste, ist Teil einer Vermisstenfahndung der Polizei. Wie Uwe Vincon, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, werde seit Dienstagnachmittag, 14.30 Uhr, eine Frau aus einer Einrichtung in Rottweil vermisst. Die Suchaktion dauere weiter an. Zum Alter der Vermissten will die Polizei keine Angaben machen. Eine Öffentlichkeitsfahndung könne aber noch im Laufe des Tages anlaufen, erklärt Vincon weiter.

Kriminalpolizei involviert

Es handele sich bei dem Einsatz um eine größere Suchaktion, die Kriminal- und Bundespolizei beschäftige sich inzwischen mit der Angelegenheit. Es sei durchaus möglich, dass die Gesuchte mit dem Zug Rottweil verlassen habe. Man könne jedoch auch nicht ausschließen, dass die Frau sich weiterhin im Freien aufhält. Wegen der aktuell kalten Temperaturen arbeiten die Einsatzkräfte – rund 20 Polizisten sind seit gestern mit dem Fall beschäftigt – mit Hochdruck an der Auflösung des Falles. Daher habe man auch Hubschrauber und Hundestaffeln eingesetzt.