Illegale Rennen in Mühringen? Sprudelfabrik-Anwohner bestätigen Problematik

Doch genau das haben Nachbarn des Areals gehäuft beobachtet. Unter ihnen Mühringens Ortsvorsteherin Monika Fuhl. "Die Bürger in Mühringen sind auf 180!", berichtete sie vergangene Woche im Gespräch mit unserer Zeitung.

"Treff von Tuning-Freaks"

Ein Mühringer freut sich, dass über das Thema berichtet wird. Und er hofft, dass sich etwas ändert. In einem Brief an unsere Redaktion schreibt er: "Vielen Dank, dass sich einmal jemand darum kümmert! Ich selber habe mich schon oft gewundert, warum da niemals Polizei zu sehen ist."

Der Mühringer schildert seine Beobachtungen – und fügt dem bisher Bekannten noch ein paar Einzelheiten hinzu. Bei den Zusammenkünften auf dem Fabrikgelände handle es sich demnach um einen "Treff von Tuning-Freaks". Also Leute, die sich mit dem Umgestalten, manche würden sagen "Aufmotzen" von Autos und Motorrädern beschäftigen. Die meisten seien gar keine Mühringer, sondern kämen aus den Regionen Böblingen und Reutlingen.

Der Lärm belästige die Anwohner schon seit langem. "Auch im Winter ist zu sehen, wie geltende Coronaregeln nicht eingehalten werden", berichtet der Mühringer. "Es wird offenes Feuer gemacht, es werden Autos ohne Auspuffanlage getestet, Schleudermanöver durchgeführt wie auch im Sommer mit Autos sogenannte Burnouts durchgeführt."

Mit Burnouts ist in diesem Fall ein Vorgang gemeint, der gerne bei Motorrad-Events gezeigt wird: Das Durchdrehen des Motorrad-Hinterrads auf dem Boden, bis das Gummi des Reifens heiß wird, anfängt zu rauchen und schließlich zu brennen beginnt. Macht man das Ganze mit einem Auto, besteht die Gefahr, dass ein Motorbrand ausbricht und das Fahrzeug zerstört wird. Aber egal: Massenhaft ätzenden Qualm und einige Rückstände gibt’s in jedem Fall.

"Keine Polizei zu sehen"

Für die Polizei offenbar kein Grund zum Einschreiten.

"Auch im Sommer, wenn das immer wieder ausartet, war keine Polizei zu sehen", berichtet der Mühringer. Seine Hoffnung: "Vielleicht werden jetzt endlich mal die Stadtverwaltung und die Polizei darauf aufmerksam gemacht."

Wie bereits berichtet, kennt die Polizei die Probleme eigenen Angaben zufolge durchaus. Fuhl bestätigte: "Sobald man die Polizei anruft, wird es da unten (an der Fabrik) hektisch und alle gehen auseinander. Wenn die Beamten dann kommen, ist alles ruhig. Zwei Stunden später ist alles wieder voll!"

Lob für Ortsvorsteherin Monika Fuhl

Die Polizei hatte auf Anfrage unserer Redaktion vergangene Woche bekannt gegeben, dass zwar kontrolliert, aber nichts wirklich Gravierendes festgestellt wurde. Aus Kreisen der Fabrik-Mieter hieß es: "Ich habe davon wenig mitbekommen." Oder: "Da wird in Mühringen viel zu viel Aufriss drum gemacht." Auch die Stadtverwaltung hielt sich zum Thema Sprudelfabrik eher bedeckt: Es habe immer mal wieder Beschwerden gegeben. Jetzt soll ein Gespräch mit dem Eigentümer stattfinden.

Mittlerweile melden sich auch Personen zu Wort, denen die Kritik an den Fabrik-Mietern zu weit geht. In einem Beitrag auf Facebook heißt es: "Wenn man nicht mehr weiß, über was man sich aufregen soll, dann entsteht sowas! Als wäre dies ein Weltuntergang. Seit Jahren wird da geschraubt und gemacht, und jetzt auf einmal ist es ein Problem... Unfassbar traurig!"

Ein Mieter schreibt: "Habe mit meinen Kollegen dort eine Halle, und mit Sicherheit sind da keine Massentreffen und laut ist es da auch nicht! Was wollt ihr jetzt machen? Den Laden dicht machen?"

Andererseits gibt es Lob für Ortsvorsteherin Monika Fuhl: "Bravo, Moni, hoffentlich passiert mal was." Fuhl selbst habe Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern bekommen. "Sie haben noch einmal bestätigt, dass es den Lärm und die Treffen gibt. Auch die Rennen durchs Dorf."

Mühringens Ortsvorsteherin wundert sich auch nicht, warum es bei der alten Fabrik momentan so ruhig ist: "Seit dem Zeitungsbericht letzte Woche ist es dort totenstill. Da schleichen Leute herum und verschwinden schnell im Gebäude, wenn sie sich beobachtet fühlen."

Bei Polizei und Behörden nicht ernst genommen?

Was Fuhl und einige Mühringer Bürger ärgert, ist das Gefühl, bei Polizei und Behörden nicht ernst genommen zu werden. "Ich habe die Probleme schon dem Bauamt gemeldet. Bis heute ohne Reaktion. Ich kann ja verstehen, dass es in Corona-Zeiten viel anderes zu tun gibt. Aber man hätte ja wenigstens mal eine Rückmeldung geben können."

Auch Fuhl ist froh, dass über das Thema jetzt diskutiert wird. Denn sie fürchtet ein weiteres Risiko, das von den Fabrikbenutzern ausgeht: Verschmutzung der Eyach, des Neckars und des Wasserschutzgebietes durch Öl und andere Substanzen – die bei "Burnouts" entstehen. Es sei beispielsweise völlig unklar, ob die "Schrauber" in der Fabrik gewerblich angemeldet seien und Umweltvorschriften einhalten müssten. Fuhl sieht Risiken im Fall von Hochwasser oder bei einem Brand, wenn viel Löschwasser in die Eyach fließt.

Die Ortsvorsteherin ärgert sich auch darüber, dass bei der Fabrik sowie auf einem anderen Gelände an der Eyach einige alte Autos herumstehen, was ebenfalls ein Risikofaktor sei. "Das ist bunt gemischt und wild. Die Gelände gehören Eigentümern von auswärts." Rufe man einen Verantwortlichen an, müsse man mit schroffen, teils beleidigenden Äußerungen rechnen. So habe man ihr am Telefon deutlich gemacht: "Sie sind nur eine kleine, dumme Ortsvorsteherin. Mischen Sie sich da besser nicht ein." Klingt bereits kriminell und unterstreicht den Eindruck, dass es an einigen Plätzen am Eyachufer wirklich nicht mit rechten Dingen zugeht.

Fuhl: "Ich habe den Hörer aufgelegt. Das tu ich mir nicht an."