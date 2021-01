Zoff um alte Sprudelfabrik Illegale Rennen in Mühringen?

Sorgen machen sich die Mühringer auch um die vielen alten Autos, die in der alten Sprudelfabrik herumstehen. Offenbar sind viele der Garagen an Schrauber vermietet. Einer sagt: "So etwas wie hier findet man nur noch selten. Es ist günstig und hier kann man auch mal flexen, ohne dass es stört!"

Fuhl: "Die alte Sprudelfabrik liegt mitten im Hochwassergebiet. Ich will nicht wissen, wie viel Altöl dann in die Umwelt gerät, falls die Pegel steigen sollten!"

Fuhl schaut in ihr Smartphone. Sie hat hier ihre Nachrichten an den Eigentümer (den der Schwarzwälder Bote vergeblich telefonisch zu erreichen versuchte) dokumentiert. 5. und 13. April 2020. Lärm durch Beschleunigungsorgien. 16. April: "Unten wird Plastik verbrannt!" Im Mai um 21.20 Uhr: "Die rasen durch Mühringen!" Im ganzen Juli, so Fuhl, ging es weiter. Sogar der vierte Advent ist der Szene offenbar nicht heilig. Fuhl: "Da wurde mittags Vollgas gegeben und gelärmt." Am 26. Dezember schreibt sie dem Eigentümer: "Ich habe einfach keine Lust mehr, diese PS-Idioten zu ertragen."

Gerüchte im Dorf

Es gibt sogar schon Gerüchte im Dorf, so erzählt die Ortsvorsteherin, dass die alte Sprudelfabrik ein Drogenumschlagplatz sein soll.

Doch was sagt die Polizei? Polizeisprecher Frank Weber vom Polizeipräsidium Pforzheim: "Aus Gründen des Datenschutzes sowie des Schutzes von Persönlichkeitsrechten können wir leider keine Angaben im Zusammenhang mit der von Ihnen konkret benannten Liegenschaft machen. Grundsätzlich können wir sagen, dass uns für den gesamten Ortsteil Horb-Mühringen seit Anfang 2020 insgesamt zwei Anzeigen wegen Ruhestörung durch Fahrzeuglärm oder Maschinengeräusche erreicht haben. Wir sind beiden Fällen nachgegangen. Bei der Kontrolle des betreffenden Fahrzeugs auf bauliche Veränderungen, die zu lauteren Betriebsgeräuschen führen könnten, ergaben sich keine Beanstandungen. Im zweiten Fall waren bei unserer Überprüfung keine Maschinengeräusche feststellbar. Was illegale Rennen in oder durch Mühringen betrifft, konnten wir Derartiges für den betrachteten Zeitraum seit Anfang 2020 nicht feststellen."

Mieter bestreiten Vorwürfe

Was sagen die Mieter? Einer, der hier offenbar alte Autos aufbereitet: "Ich habe davon wenig mitbekommen. Offenbar sind hier einige Räumlichkeiten auch als Band-Übungsräume vermietet." Er beschreibt die Szene als einen Mix aus Leuten wie ihm, die hier Gebrauchtwagen wieder nutzbar machen. Auch ein paar Tuner hätten sich hier eingemietet.

Ein anderer Mieter aus der alten Sprudelfabrik meldet sich telefonisch: "Da wird in Mühringen viel zu viel Aufriss drum gemacht. Dass die Kinder mal ein bisschen spielen und einer mit dem Quad seine Kreise auf dem Hof fährt – das gibt es halt. Einige Anwohner rufen direkt vom Balkon runter, wenn es zu laut ist. Dann reagiert die Szene. Wenn einer hier in Mühringen mal seinen Motor aufheulen lässt und die Reifen quietschen, wird es uns zugerechnet. Das dauerte vielleicht mal fünf Minuten. Für Autorennen gibt es hier gar keinen Platz – vielleicht sind das Jugendliche aus dem Dorf, die nichts mit uns zu tun haben." Dieser Mieter, der nach seinen Angaben hier unter anderem an Oldtimern herumschraubt, betont: "Wir sind alles Hobby-Schrauber hier. Die Polizei kommt auch gar nicht mehr."

Horber Rathaus greift ein

Das Horber Rathaus will jetzt eingreifen: "Bis zu Ihrer Presseanfrage war uns von neuerlichen Lärmbelästigungen dort nichts bekannt, weshalb wir auch bei Ortsvorsteherin Monika Fuhl nachgefragt haben. Wegen der Lärmbelästigungen treten wir, nachdem wir jetzt davon wissen, in Kontakt mit der Polizei."

Doch sind die Schrauber, die Nutzungen der ehemaligen Sprudelfabrik angeblich auch als Bandübungsraum legal? Drohen Umweltgefahren durch die alten Autos?

Stadtsprecherin Inge Weber: "In der Vergangenheit schon hat es Beschwerden wegen einer anderen Nutzung des Gebäudes – nicht als Sprudelfabrik – gegeben. Daraufhin haben Baukontrollen, Vorortbesichtigungen und Gespräche mit dem Eigentümer stattgefunden. Eine Wohnnutzung konnte dabei nicht festgestellt werden. Die Baurechtsbehörde hat den Eigentümer aufgefordert, prüfbare Bauvorlagen vorzulegen, damit eine baurechtliche Prüfung durchgeführt werden kann. Wegen der alten Autos sind wir in Kontakt mit dem Landratsamt."

Bürgermeister Ralph Zimmermann ist auch schon in aktuellen Gesprächen mit dem Eigentümer, so die Pressestelle.