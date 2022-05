3 Ölspuren weisen auch in Richtung Straße. Foto: Wegner

Zu einem Ölunfall am Schlangenbühl in Schramberg ist die Feuerwehr am Dienstag gegen 17.30 Uhr gerufen worden.















Schramberg - Ein Bagger an der Kirnbachstraße – eine Öllache an der Einfahrt zum Thaddäusweg. So stellte sich die Situation beim Eintreffen der Feuerwehr dar. Nachdem wahrscheinlich beim Wechseln der Schaufel ein Hydraulikschlauch gerissen war, hatte das Bauunternehmen den Bagger einige Meter weiter oben an einer Wiese abgestellt und die Mitarbeiter hatten danach die Baustelle verlassen. "Zum Glück war davor schon alles Öl ausgelaufen und gelangte nicht später in die Wiese", meinte Abteilungskommandant Patrick Wöhrle zur Situation vor Ort.

Auch Ölflecken auf der Landesstraße

Somit reichte es aus, dass die Feuerwehr das Öl auf dem Thaddäusweg mit Binder abstreute und auch einige Flecken auf der Landesstraße nach Hardt behandelte.