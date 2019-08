Hüfingen "S’Glunke": Polizei geht von Brandstiftung aus

Den Schaden, der in der Brandnacht entstanden ist, beziffert die Polizei inzwischen auf eine Million Euro. Und wie geht es weiter? Mangels Tatverdächtiger dürfte die Staatsanwaltschaft wohl kaum Anklage erheben. Was nicht heißt, dass das Verfahren damit endgültig abgeschlossen ist. Sollten sich neue Indizien – nachgereichte Zeugenbeobachtungen oder reuige Aussagen von Beteiligten – ergeben, könnte das Verfahren neu aufgenommen werden.

In der Ortsmitte erinnert inzwischen nichts mehr an die Unglücksnacht. Alle Reste der Brandruine sind abgetragen und das Areal eingeebnet worden. Nach diesem Schicksalsschlag ist das Brandopfer bei Verwandten im Dorf untergekommen, wo er gegenwärtig wohnt. Dass er überhaupt in wenigen Minuten ein paar Habseligkeiten zusammenraffen konnte, hatte er der Geistesgegenwart von zwei Frauen zu verdanken.

Mutter und Tochter waren frühmorgens auf dem Weg in den Urlaub. Als sie Rauch rochen, machten sie den Brandherd ausfindig, verständigten den Notruf und klingelten den Besitzer aus dem Bett. Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgte damals um 4.50 Uhr. Obwohl die Einsatzkräfte schnell an der Brandstelle an der Peter-Thumb-Straße anrückten, trafen sie bereits auf einen Vollbrand. Der Stall brannte bis auf die Grundmauern nieder, der einsturzgefährdete Giebel wurde wenige Stunden nach dem Brand aus Sicherheitsgründen in die Brandruine gedrückt.

Neuneinhalb Stunden dauerte am frühen Freitagmorgen des 17. Mai der Feuerwehr-Großeinsatz, an dem sich mehr als 60 Feuerwehrleute aus Hüfingen, Mundelfingen, Hausen vor Wald sowie Donaueschingen beteiligten. Beeindruckend war in der Nachbetrachtung das Zusammenwirken vieler Helfer, nicht nur aus dem Kreis der Feuerwehren. So sei etwa bereits wenige Stunden nach dem Brand der Strom wiederhergestellt gewesen. Den Feuerwehrleuten machte die enorme Hitzeentwicklung zu schaffen. Bis Samstag kümmerten sich Brandwachen um sich etwaig entzündende Glutnester.