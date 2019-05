Hüfingen Brand von Hof: Ursache ist weiterhin unklar

Für Markus Ziganczuk war der Brand des "Glunke", wie die einst bedeutsame Landwirtschaft im Dorf genannt wurde, der erste Großbrand, den er als Gesamtkommandant bewältigen musste. Neueinhalb Stunden, das Aufräumen eingeschlossen, dauerte der Einsatz, an dem sich in der Nachschau mehr als 60 Feuerwehrleute in neun Fahrzeugen beteiligten. Die Abteilungen Hüfingen, Mundelfingen, Hausen vor Wald sowie die Drehleiter aus Donaueschingen hätten beim Einsatz unter Leitung vom Hüfinger Stadtkommandant Jan-Philipp Bäurer gut zusammengearbeitet. Bis in den Samstag hinein kümmerte sich eine Brandwache durchgehend um etwaig auftretende Glutnester. Bis am Sonntag der Regen einsetzte, stieg von der Brandstelle Rauch auf.