Gleich drei Auszeichnungen des Genuss-Awards „Kuckuck23“ gehen nach Baiersbronn: Der Ehrenpreis geht an Hermann Bareiss und das gleichnamige Hotel. Dritte Plätze in der jeweiligen Kategorie belegen die Hotels Tanne Tonbach und Sackmann.

Schwarzwaldtypische Gastronomie und Gastlichkeit, kreative Kochkunst, innovative Genuss-Konzepte und modernes, nachhaltiges Erlebnis-Ambiente – im Schwarzwald geht das gut zusammen: Das belegen die sieben Preisträger des Schwarzwald Genuss-Awards „Kuckuck 23“, die bei einem Galaabend in den „Black Forest Studios“ in Kirchzarten ausgezeichnet wurden. Über den Galaabend informiert die Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) in einer Mitteilung.

Sie richtete den Wettbewerb zum dritten Mal aus. Für die Publikumspreise des „Kuckuck 23“ konnten Gäste ihre Lieblingsadressen in sechs Kategorien vorschlagen. Nach einer ersten Abstimmungsrunde kämpften im Finale die drei meistgenannten jeder Kategorie um die Online-Stimmen der Wähler. Alle 18 Finalisten waren bei der Preisverleihung dabei und warteten mit Spannung auf die Kür der Sieger.

Verschiedene Kategorien

101 Betriebe waren nominiert, insgesamt entfielen auf sie mehr als 53 000 Stimmen. Gesucht waren wie gewohnt das „Restaurant des Jahres“, der „Hof des Jahres“, das „Fest des Jahres“ und das „Nest des Jahres“. Neue Kategorien waren der „Kuckuck für Nachhaltigkeit“ und der „Newcomer des Jahres“. Platz drei in der Kategorie Nachhaltigkeit ging an das Wellness-Hotel Tanne in Tonbach, den dritten Platz in der Kategorie „Nest des Jahres“ belegte das Genusshotel Sackmann.

Nachholbedürfnis ist hoch

„Das Nachholbedürfnis in der Bevölkerung nach geselligem Miteinander hat sich in den Betrieben bereits im vergangenen Jahr deutlich bemerkbar gemacht. Der Zuspruch der Gäste war enorm, und die Hotels und Gastronomen haben auch unter herausfordernden Bedingungen sehr gut gearbeitet“, sagte Hansjörg Mair, Geschäftsführer der STG und Initiator des „Kuckuck“.

Die 13-köpfige Jury vergab zusätzlich den Ehrenpreis. Dieser geht an Hermann Bareiss und das Hotel Bareiss in Mitteltal, das rund 350 Mitarbeiter beschäftigt, als Anerkennung dafür, wie sich das renommierte Luxushotel in besonderer Weise für die Ausbildung und Förderung seines Personals einsetzt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Als Schirmherr des Awards sagte Patrick Rapp, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, in seiner Laudatio über Hermann Bareiss: „Sie tragen mit dem Renommee Ihres Hotels nicht nur für Ihre Heimatgemeinde Baiersbronn und den Schwarzwald, sondern für das ganze Land Baden-Württemberg maßgeblich zur Reputation als erstklassige Adresse für Genussurlauber bei und bürgen mit Ihrem guten Namen mit für das Genießerland Nummer 1.“ Als Gastgeber, Heimatbotschafter und Nachwuchsförderer habe sich Bareiss weit über die Region hinaus verdient gemacht.

300 Gäste bei Galaabend

Rund 300 Gäste verfolgten die Preisverleihung. Moderiert wurde sie von der früheren Deutschen Weinkönigin Josefine Schlumberger aus Sulzburg-Laufen und Schwarzwald-Botschafter Hansy Vogt.

Auf die Frage nach dem Erfolgsgeheimnis antwortet Hermann Bareiss im Preisträger-Video: „Unsere Gäste fühlen sich wohl bei uns. Auch unsere Mitarbeiter fühlen sich wohl und sind glücklich – und nur glückliche Mitarbeiter können Gäste glücklich machen.“ In der Bareiss-Akademie, dem hauseigenen Aus-und Weiterbildungszentrum, werden jährlich mehr als 200 Schulungen und Kurse angeboten. Viele Mitarbeiter sind seit Jahren oder gar Jahrzehnten im Bareiss tätig.

