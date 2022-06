1 Hermann Bareiss aus Baiersbronn ist Gastronom des Jahres im Restaurantführer "Gault & Millau" 2022. Foto: Hotel Bareiss/Günter Standl

Der Restaurantführer "Gault & Millau" 2022 hat Hermann Bareiss aus Baiersbronn als Gastronomen des Jahres ausgezeichnet. Der Patron stehe für "Großzügigkeit, Gastlichkeit souveräne Kontinuität". Christophe Meyer vom Le Pavillon in Bad Peterstal-Griesbach ist Sommelier des Jahres. Er sei ein Sommelier wie aus dem Bilderbuch, heißt es im Restaurantführer. Im Fokus seines klassischen Service stehe der Gast.















Baiersbronn/Berlin - Baiersbronn im Kreis Freudenstadt bleibt wie in den vergangenen Jahren das Mekka der Spitzengastronomie im Südwesten: Fünf Kochhauben erhält die Schwarzwaldstube in Baiersbronn und ist damit auch in Deutschland eines der Top-Restaurants, vier Kochhauben das Bareiss. Das 1789 (ehemals Köhlerstube) und das Restaurant Schlossberg werden mit drei Kochmützen bewertet.

Bewertungssystem geändert

Nach 50 Jahren verzichtet der Restaurantführer auf die Punktevergabe im Rahmen seiner Bewertungen. "Wir sind der Ansicht, dass sich Schulnoten zur Beurteilung von Fragen der Kultur - und dazu gehört die Gastronomie ja zweifellos - nicht wirklich eignen, dass die wissenschaftliche Messbarkeit, die Eindeutigkeit, die sie signalisieren, in vielerlei Hinsicht problematisch ist", heißt es im Vorwort. Nur noch die Zahl der sogenannten Toques, der klassischen Kopfbedeckung der Köche, geben Auskunft über die Bewertung.